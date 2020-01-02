Стало известно, куда улетел Порошенко на Новый год

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2 января 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Порошенко на скриншоте youtube-видео его новогоднего обращения

Бывший президент Украины отправился в Катар за два дня до праздников. Об этом сообщили украинские СМИ.

В Катар Порошенко улетел вместе с семьей. Это стало известно от источников в окружении бывшего президента Украины. Катар пользуется популярностью, как пересадочный пункт.

«Катар — государство на Ближнем Востоке и популярный пересадочный пункт для путешествий по островам Индийского океана и по юго-восточной Азии», — уточняют украинские СМИ: «Так что, вероятно, в путешествии пятого президента и его семьи, это не последний пункт».

Интерес к новогодним поездкам Порошенко появился у журналистов после того, как бывший президент Украины не явился на допрос. Его приглашали в ГБР 2 января. Сейчас политик является фигурантом нескольких уголовных дел.