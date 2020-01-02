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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Новогодние чудеса: пропавшие в США и Британии коты и кошки вернулись домой

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Новогодние чудеса: пропавшие в США и Британии коты и кошки вернулись домой
фото: pixabay.com

Владельцам пушистых домочадцев в США и Великобритании в канун Нового года посчастливилось стать свидетелями настоящих чудес: их пропавшие питомцы вернулись домой после длительного отсутствия.

В Великобритании Дженна Хегарти из графства Кембриджшир в канун праздника вновь обрела своего кота Джаспера, который пропал 2 года назад. По словам британки, она уже отчаялась увидеть когда-либо своего усатого любимца.

Дженна рассказала, что взяла домой котенка после окончания университета. Джаспер был рядом, когда она сыграла свадьбу, родила сына, и несколько раз переезжал вместе со всей семьей. Однако 2 года назад кот бесследно исчез.

После длительных поисков британка потеряла всякую надежду, решив, что ее 15-летний любимец ушел умирать. Но на прошлой неделе ей позвонил ветеринар, который обнаружил у котика микрочип. Новый год Джаспер встречал уже в семье.

В американском штате Флорида кошка по имени Ева пропала во время урагана "Ирма" в 2017 году, пишет City-N. Хозяин животного уже не надеялся увидеть снова свою хвостатую любимицу. Однако спустя два года Ева все же вернулась домой.

Кошку обнаружили помощники шерифа недалеко от местного торгового центра. Где она пропадала все это время, остается загадкой. Животное отвезли к ветеринару, который также при помощи микрочипа установил владельца и передал Еву ему.

А на английском острове Шеппи в семью Джуди и Джона Кинлох организация, занимающаяся поиском пропавших домашних животных, в канун праздника вернула 12-летнего кота по кличке Табс, пропавшего целых семь лет назад - в 2013 году.

Его обнаружили на улице города Джиллингем в графстве Кент. Установить хозяев помог все тот же микрочип. Согласно сообщениям местных СМИ, когда кота передали семейной паре, хозяева были вне себя от радости: Джон от счастья расплакался.

АС

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