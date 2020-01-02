Зарплаты депутатам в Латвии повышаться не будут

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2 января 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

1 января вступили в силу поправки о зарплатах должностных лиц и работников государственных учреждений. Они гласят о том, что до конца работы 13 Сейма зарплаты депутатам повышаться не будут.

Зарплата депутатов будет высчитываться исходя из средней зарплаты по стране за 2017 год – 926 евро. Зарплаты обычных депутатов высчитывается из средней зарплаты по стране, умноженной на коэффициент 3, 2. Помимо прочего, депутаты получают дополнительный доход за выполнение других обязательств.

На данный момент депутат без доплат получает 2963 евро до вычета налогов. В конце года на повышение зарплат депутатам было выделено 500 тысяч евро.