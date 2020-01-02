В Латвии зафиксированы первые случаи смерти от гриппа

//В мире 13+

2 января 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

В ушедшем году от осложнений после гриппа в Латвии умерло 86 человек, фото соцсети

В последние дни уходящего года в Латвии были зафиксированы случаи смерти от гриппа. Как утверждают медики, у всех умерших были хронические заболевания. В основном сердечно-сосудистые проблемы. Двое умерших были старше 50 лет, а один старше 85 лет. Никто из них не был привит от гриппа.

Комментирует вице-президент общества врачей Латвии Марис Плявиньш: «Да, уже «прилетели» первые ласточки. В ушедшем году от осложнений после гриппа в Латвии умерло 86 человек. Так говорит статистика. Самая высокая заболеваемость гриппом в городе Елгава. В Риге зарегистрировано 150 случаев на 100 тыс. населения. Больший процент приходится на людей, которые не сделали прививки. Уязвимая часть населения – пожилые люди с хроническими заболеваниями и дети. Грипп – болезнь коварная. Хочу напомнить симптомы гриппа: высокая температура, заложенность носа, боль в горле, возможны диарея, рвота, дискомфорт в желудке, резь в глазах. Но самое страшное после гриппа – осложнения. Часто бывает пневмония. Проблема в том, что многие люди пытаются перенести такое коварное заболевание на ногах! Или же занимаются самолечением. Это главная ошибка. Пожалуйста, обращайтесь к врачу! И делайте прививки! Будьте здоровы!»