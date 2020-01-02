Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

В Китае жених в разгар свадьбы отомстил неверной невесте

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Китае жених в разгар свадьбы отомстил неверной невесте
фото: pixabay.com

В Китае жених отомстил изменившей ему невесте, публично опозорив ее перед всеми гостями, собравшимися на их свадьбе. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

В самый разгар свадебной церемонии жених вывел на проектор видеозапись, на которой запечатлено, как его невеста изменяет ему с супругом ее сестры, которая в тот момент находилась на шестом месяце беременности.

Оказалось, что молодой человек давно подозревал любимую в неверности, а потому установил скрытые камеры по всему их дому: "Ты думала, я ничего не знаю?" - накинулся он на суженую. Та в ответ запустила в него букетом.

Издание уточняет, что ролик со свадьбы попал в Сеть и очень быстро стал вирусным. Впрочем, некоторые не поверили в его достоверность, решив, что таким образом кто-то решил прорекламировать новое видеоприложение.

АС

//картина дня

Общество

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Сергей Аксенов возмущен Украиной, устроившей факельные шествия нацистов по поводу годовщины дня рождения Бандеры. Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего с Украиной.

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества не пересекаются друг с другом. «У нас широко входят понятия «ловушка бедности», «наследственная бедность»

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества не пересекаются…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Москве грабители забрались в дом экс-гендиректора ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» Игоря Зорина и попытались похитить сейф. Но бдительность сторожа спасла…

Андрей Павленко — один из самых успешных оперирующих рак врачей страны, отец троих детей, весной 2018 года узнал, что у него рак желудка. Он не сдавался и продолжал…

//новости ан

Очень актуальная идея родилась в головах жителей из Перми. Там открыли специальный магазин, куда можно сдать ненужные подарки, которым так и не нашлось места ни в сердце…

//новости ан

Вчера московская полиция обратилась за помощью, они искали 6-летнюю девочку, которая якобы была похищена в новогоднюю ночь. Но злоумышленница сама пришла в полицию, она…

//новости ан

//новости ан

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новогоднее «пожелание» Сенцова. Он сказал, что хочет гулять по проспекту Бандеры. Наталья Поклонская предложила…

Известный российский актер Евгений Пронин поделился в новогоднюю ночь радостной новостью со своими поклонниками. Знаменитость рассказал всем о рождении наследника.