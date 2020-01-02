В Китае жених в разгар свадьбы отомстил неверной невесте

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2 января 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Китае жених отомстил изменившей ему невесте, публично опозорив ее перед всеми гостями, собравшимися на их свадьбе. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

В самый разгар свадебной церемонии жених вывел на проектор видеозапись, на которой запечатлено, как его невеста изменяет ему с супругом ее сестры, которая в тот момент находилась на шестом месяце беременности.

Оказалось, что молодой человек давно подозревал любимую в неверности, а потому установил скрытые камеры по всему их дому: "Ты думала, я ничего не знаю?" - накинулся он на суженую. Та в ответ запустила в него букетом.

Издание уточняет, что ролик со свадьбы попал в Сеть и очень быстро стал вирусным. Впрочем, некоторые не поверили в его достоверность, решив, что таким образом кто-то решил прорекламировать новое видеоприложение.



