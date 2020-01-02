На Украине Генпрокуратура прекратила свое существование

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2 января 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

страница ГПУ в Facebook

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование. Теперь она Офис генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Изменение названия - одна из частей масштабной реорганизации надзорного органа. ГПУ была ориентирована на "ведомственные войны". Ее работой были недовольны украинцы: по данным социологических опросов Центра Разумкова, недоверие высказали 70% опрошенных.

В ведомстве отмечают: большое количество прокуроров вместо работы в интересах правосудия обслуживали интересы олигархов. Была проведена переаттестация кадров, после которой 55% сотрудников оставили органы из-за служебного несоответствия.