Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Власти Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Хенн Пыллуаас, фото из соцсети

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил о Тартуском мирном договоре, заключенного м Эстонией с Советской Россией в 1920 году.  В договоре упомянуты границы между государствами.

В новогоднем поздравлении Хенн Пыллуаас напомнил, что 2 февраля 2020 года исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница".

Спикер парламента Эстонии заявил: "Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН".

По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР, в это время Эстония была в составе Советского Союза, - передает радио Sputnik.

Россия рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

ИЧ

//картина дня

Общество

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Аксенов высказался по поводу факельного шествия на Украине в честь Бандеры

Глава Крыма Сергей Аксенов возмущен Украиной, устроившей факельные шествия нацистов по поводу годовщины дня рождения Бандеры. Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего с Украиной.

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества не пересекаются друг с другом. «У нас широко входят понятия «ловушка бедности», «наследственная бедность»

Российские депутаты признали, что бедность передаётся по наследству, а люди из разных слоев общества не пересекаются…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

Вчера московская полиция обратилась за помощью, они искали 6-летнюю девочку, которая якобы была похищена в новогоднюю ночь. Но злоумышленница сама…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на новогоднее «пожелание» Сенцова. Он сказал, что хочет гулять по проспекту Бандеры. Наталья Поклонская предложила…

//новости ан

Известный российский актер Евгений Пронин поделился в новогоднюю ночь радостной новостью со своими поклонниками. Знаменитость рассказал всем о рождении наследника.

//новости ан

//новости ан

Ярославская епархия отстранила иерея Александра Парфёнова от священнослужения на пять лет. Он связывает это со своей общественной деятельностью, которая не нравится…

//новости ан

Модель и телеведущая Маша Миногарова пожалуй единственная из отечественных знаменитостей честно написала в соцстети о том, что не такой уж и светлый год был у неё, как…