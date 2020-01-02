Власти Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

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2 января 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Хенн Пыллуаас, фото из соцсети

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас напомнил о Тартуском мирном договоре, заключенного м Эстонией с Советской Россией в 1920 году. В договоре упомянуты границы между государствами.

В новогоднем поздравлении Хенн Пыллуаас напомнил, что 2 февраля 2020 года исполняется 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница".

Спикер парламента Эстонии заявил: "Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН".

По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР, в это время Эстония была в составе Советского Союза, - передает радио Sputnik.

Россия рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.