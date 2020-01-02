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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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С 1 января названия страны Голландия больше нет. Нидерланды

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

С 1 января названия страны Голландия больше нет. Нидерланды
Serguei Fomine, globallookpress.com

С 1 января 2020 года официально перестало существовать название "Голландия" в качестве обозначения государства Нидерланды. СМИ в королевстве объявили, что теперь в Нидерландах власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды".

МИД Нидерландов в октябре 2019 года предупредило о грядущем "ребрендинге" страны.

Правительство убеждено, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с разрешением употреблять наркотики и кварталом "красных фонарей" в Амстердаме.

Власти Нидерландов считают, что "ребрендинг" перераспределит поток туристов, так как сейчас большинство иностранцев стремятся посетить именно историческую Голландию — Амстердам, Харлем и Гаагу. А это города уже не справляются с наплывом туристов.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

ИЧ

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