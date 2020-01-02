"«Нафтогаз» взял на себя риски" - Коболев раскрыл детали контракта с "Газпромом" на транзит газа

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2 января 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Коболев, фото из соцсети

Председатель правления украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев раскрыл детали контракта на транзит газа, заключенного с российской корпорацией "Газпром", от которого он "не в восторге".

Как сказал Коболев, "Нафтогаз" считает пятилетний контракт с "Газпромом" компромиссным. Глава "Нафтогаза" сообщил, "с точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа", украинские законы еще не соответствуют европейским.

По словам Коболева, "Газпром" отказался брать на себя риски "неэффективного украинского законодательства", и это пришлось сделать украинской компании. "«Нафтогаз» фактически выступил буфером между российской компанией и Украиной", - подчеркнул глава украинской компании.

"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса", - пояснил глава "Нафтогаза".

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на 2020 - 2024 годы.

Одним из главных условий для продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой. Для управления ГТС создали отдельную компанию-оператора. 1 января Кобелев объявил, что "Нафтогаз" полностью завершил отделение оператора ГТС Украины от своей структуры.