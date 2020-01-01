Пенсионеры Латвии получили «подарок» на Новый год

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1 января 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

2020 год принес «подарок» и пенсионерам Латвии: с этого года увеличен возраст выхода на пенсию еще на три месяца.

Таким образом, право выйти на пенсию в 2020 году будут иметь лица, достигшие 63 лет и 9 месяцев, если их трудовой стаж составляет не менее 15 лет. Люди, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, могут выйти на пенсию досрочно – на два года раньше общего пенсионного возраста. В 2020 году это смогут сделать люди, достигшие 61 года и девяти месяцев.

Пенсионный возраст в Латвии ежегодно увеличивается на три месяца с 2014 года пока не достигнет в 2025 году 65 лет.