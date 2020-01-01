Меган Маркл показала нежное фото принца Гарри с сыном и поздравила всех с Новым годом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с подписчиками на официальном аккаунте подборкой кадров самых ярких моментов прошлого 2019 года. Особенное внимание поклонников королевской семьи привлекло милое фото с маленьким Арчи на заставке и в финале.
На снимке наследник сидит на руках у принца Гарри на фоне морского пейзажа зимой. Малыш мило улыбается и смотрит в даль. Некоторые предположили, что фотография сделана самой Маркл во время их рождественских каникул на острове Ванкувер.
"Желаем всем вам очень счастливого Нового года и благодарим вас за постоянную поддержку! … Мы надеемся, что 2020 год принесет каждому из вас здоровье и счастье", - подписали ролик.
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