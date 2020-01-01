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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Меган Маркл показала нежное фото принца Гарри с сыном и поздравила всех с Новым годом

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Маркл показала нежное фото принца Гарри с сыном и поздравила всех с Новым годом
Фото: Меган Маркл и принц Гарри Instagram

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с подписчиками на официальном аккаунте подборкой кадров самых ярких моментов прошлого 2019 года. Особенное внимание поклонников королевской семьи привлекло милое фото с маленьким Арчи на заставке и в финале.

На снимке наследник сидит на руках у принца Гарри на фоне морского пейзажа зимой. Малыш мило улыбается и смотрит в даль. Некоторые предположили, что фотография сделана самой Маркл во время их рождественских каникул на острове Ванкувер.

"Желаем всем вам очень счастливого Нового года и благодарим вас за постоянную поддержку! … Мы надеемся, что 2020 год принесет каждому из вас здоровье и счастье", - подписали ролик.

 
 
 
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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)31 Дек 2019 в 12:15 PST

БА

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