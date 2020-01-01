Лукашенко потребовал найти альтернативу поставкам нефти из РФ в ближайшие дни

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1 января 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sputnik Беларусь, РИА Новости

фото: Александр Лукашенко, сайт kremlin.ru

Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время решить вопрос о поставках нефти с Россией в страну и заключить соответствующий контракт.

"Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - отметил Рыбаков.

Глава концерна добавил, что белорусский лидер попросил, как можно скорее начать альтернативные поставки нефти в страну.

Известно, что Лукашенко провел телефонные переговоры в премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и обсудили заключение контрактов на поставку газа и нефти, а также обговорили детали об организации "конкретной работы по поставкам углеводородного сырья" в Республику.