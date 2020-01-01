Поляки-евреи прокомментировали слова Владимира Путина

//В мире 13+

1 января 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих / Фото weekend.gazeta.pl

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих прокомментировали высказывание президента РФ Владимира Путина, назвавшего польского дипломата в Берлине, служащего во время нацистской Германии, Юзефа Липского "антисемитской свиньей и сволочью".

Оценка Путина польского посла, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку, получила широкий общественный резонанс.

В Союзе польские евреев заявили, что президент России манипулирует документами, в частности запиской посла Юзефа Липского, - пишет газета Rzech Pospolita ("Речь Посполита")

В Союзе еврейских общин также отметили, что Польша поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения, делая это частично в сотрудничестве с сионистским движением, которому страна тайно оказывала военную поддержку. "В то время когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, предоставили поддержку. Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно»", — говорится в заявлении польских евреев.