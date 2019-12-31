Dzintars «ушел» в небытие

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31 декабря 2019, 18:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Не лучшим образом сложился год для латвийского косметического предприятия Dzintars. Только стало известно, что магазины данного предприятия будут постепенно закрыты. Виной всему – долги.

Администратор предприятия Янис Берзиньш рассказал, что собрание кредиторов предприятия созывать пока не планируется. Это будет сделано в случае, если появится необходимость рассмотреть вопросы, которые входят в компетенцию собрания кредиторов, но пока так вопрос не стоит.

Г-н Берзиньш сообщил, что в настоящее время уже известна примерная сумма требований кредиторов предприятия, но точный объем определится после окончания срока их подачи. Численность работников Dzintars будет постепенно сокращаться. Увы, старейшее латвийское предприятие «ушло» в небытие.

Комментирует политолог Янис Григалис: «Да, хорошее предприятие Dzintаrs приказало долго жить. 12 ноября Dzintars был объявлен неплатежеспособным. Основным его кредитором является служба госдоходов. А что тут удивляться? В 2019 году было закрыто почти 170 предприятий Латвии. И закрыла их служба госдоходов. Не думаю, что причина только долги. У предприятия были времена и похуже. Косметику Dzintars любили и в Латвии, и в России. Думаю, что причина в том, что кому-то понадобился бренд в «личное» пользование. Предложили приличные деньги, и оно было продано. Вот и вся история».