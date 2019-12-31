Лукашенко поручил в ближайшие дни начать альтернативные поставки нефти

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31 декабря 2019, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТа

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 31 декабря, провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. Два дня, 30 и 31 декабря, белорусский лидер обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудничество двух стран.

Об итогах переговоров Лукашенко рассказал на совещании. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Лукашенко и Путин обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь.

Лукашенко также рассказал, что у него состоялся разговор с главой Минэнерго России Александром Новаком. По его словам, он выходил напрямую на министра, потому что завтра 1 января, а у Минска нет контрактов на поставку нефти в Беларусь.

По итогам совещания Лукашенко дал поручения. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Также он дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".