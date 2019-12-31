Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Лукашенко поручил в ближайшие дни начать альтернативные поставки нефти

Контрактов на поставку нефти в Беларусь нет, но Минск без нефти не останется

, 17:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТа

Лукашенко поручил в ближайшие дни начать альтернативные поставки нефти
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 31 декабря, провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти.  Два дня, 30 и 31 декабря, белорусский лидер обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным сотрудничество двух стран.

Об итогах переговоров Лукашенко рассказал на совещании. По данным пресс-службы президента Белоруссии, Лукашенко и Путин обсудили тему поставок углеводородов, обратив особое внимание на поставки нефти в Республику Беларусь.

Лукашенко также рассказал, что у него состоялся разговор с главой Минэнерго России Александром Новаком. По его словам, он выходил напрямую на министра, потому что завтра 1 января, а у Минска нет контрактов на поставку нефти в Беларусь.

По итогам совещания Лукашенко дал поручения. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Также он дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

ИЧ

//картина дня

Политика

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Они все-таки поздравили друг друга. В канун Нового года состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатором стала украинская сторона. Этот нюанс выглядит двусмысленным в контексте новости о том, что Президент России не поздравил украинского коллегу. Она была в центре внимания накануне.

Украинские власти отказываются признать преступления националистов. Новый глава института национальной памяти Антон Дробович договорился до того, что сказал о том, что они по одну сторону баррикад с поляками. Скандальное признание прозвучало…

Украинские власти отказываются признать преступления националистов. Новый глава института национальной памяти Антон…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Лия Ахеджакова оценила назначение нового художественного руководителя театра "Современник". Новым худруком "Современника" назначен режиссер Виктор Рыжаков. Он приступит…

Назван состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов. Этапы Кубка мира по биатлону пройдут: в Оберхофе…

//новости ан

Сегодня куранты традиционно пробьют 12 раз, и календарь откроет страницу 2020 года! А 2019 уйдет в историю. Что принесет год Крысы? Сложно сказать! Но каждый из нас…

Андрей Разин жалеет бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, который принял участие в программе Андрея Малахова. Шатунов рассказал о том, что Разин якобы…

//новости ан

Актриса Ирина Безрукова уже поздравила своих поклонников и подписчиков в соцсети с наступающим Новым годом. 54-летняя Безрукова выглядит сногсшибательно в брючном костюме…

//новости ан

//новости ан

//новости ан