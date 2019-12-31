В Кремле затруднились назвать новую дату запуска

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31 декабря 2019, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился назвать новую дату ввода газопровода "Северный поток-2". Однако в Кремле уверены, что решение швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб "Северного потока-2", из-за санкций США выйти из проекта не помешает его реализации.

По словам Пескова, санкции США незаконны, но Allseas вышла из проекта. Понятно, что завершение реализации проекта сдвинется "вправо". Официальный представитель Кремля отметил, что "возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом, с нормами международной торговли и коммерческих отношений". Песков сказал, что возникла проблема, но она решаема, и "Северный поток-2" будет завершен.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год в котором включены санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".