Не все спокойно в Багдаде: сотни иракцев пошли на штурм посольства США и подожгли вход в здание дипмиссии

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31 декабря 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Roman Denisov, globallookpress.com

В Багдаде во вторник, 31 декабря, сотни иракцев устроили акцию протеста возле здания посольства Соединенных Штатов. В результате авиаудара ВВС США по объектам организации «Хезболла» на территории Ирака в пограничном с Сирией городе Эль-Каим погибли 25 человек и не менее 50 ополченцев получили ранения.

Массовая акция перед посольством США Багдаде проходит в знак протеста против этой авиаатаки.

Протестующие подожгли ворота и часть внешней стены американской дипмиссии. Как передает арабский телеканал Al Hadas, десятки тысяч сторонников иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" пытаются штурмовать посольский комплекс.

Под напором демонстрантов охрана отступила на территорию посольства, пока митингующие разбивали камеры наблюдения по периметру объекта и забрасывали его бутылками для воды.

В результате против демонстрантов был применен слезоточивый газ.