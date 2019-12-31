В сети восхищаются накачанной фигурой сестры герцогини Кейт в купальнике

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31 декабря 2019, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Пиппа Миддлтон, Chris Jackson/Pool

Пользователи сети восхищаются подтянутой и накачанной фигурой сестры герцогини Кембриджской Кейт Пиппы. В интернете на днях появились фотографии молодой матери на пляже в раздельном купальнике.

Пиппа, ее брат Джеймс и мать Кэрол отдыхают на острове Сен-Бартс. Сестра герцогини много времени проводит на побережье, с удовольствием плавает и бегает вдоль береговой линии.

Простое бикини демонстрирует идеальную фигуру Пиппы – у нее тонкие руки, стройные ноги, осиная талия и "стальной" пресс. Сложно поверить, что ее ребенку чуть больше года. Многие замечают, что изумительная стройность досталась Пиппе и Кейт от матери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Middleton.and.Matthews (@middleton.and.matthews)28 Дек 2019 в 5:48 PST