Глава дипмиссии США на Украине назвал

Временный поверенный по делам Соединенных Штатов Америки на Украине Уильям Тейлор, который оставляет свою должность, назвал днем во вторник, 31 декабря, "невероятным" свое пребывания в Киеве.

В видеообращении к украинцам Тейлор подчеркнул, что на Украине была избрана новая Рада, вследствие чего появились новые возможности для реформ.

Дипломат также указал на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, отметил обмен удерживаемыми лицами, проведение телефонных разговоров между главами Украины и Российской Федерации Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Уильям Тейлор, уходящий в отставку, в очередной раз заверил, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Киев.