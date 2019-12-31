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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Глава дипмиссии США на Украине назвал "невероятным" свое пребывание в Киеве

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава дипмиссии США на Украине назвал
Киев, pixabay.com

Временный поверенный по делам Соединенных Штатов Америки на Украине Уильям Тейлор, который оставляет свою должность, назвал днем во вторник, 31 декабря, "невероятным" свое пребывания в Киеве.

В видеообращении к украинцам Тейлор подчеркнул, что на Украине была избрана новая Рада, вследствие чего появились новые возможности для реформ.

Дипломат также указал на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе, отметил обмен удерживаемыми лицами, проведение телефонных разговоров между главами Украины и Российской Федерации Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Уильям Тейлор, уходящий в отставку, в очередной раз заверил, что Вашингтон намерен и дальше поддерживать Киев.

ЕТ

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