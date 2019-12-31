Эксперт оценил прекращение работы WhatsApp на ряде устройств с 1 февраля

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31 декабря 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

WhatsApp, pixabay.com

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил информацию о том, что платформа WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах.

Мессенджер не будет функционировать с 1 февраля будущего года на гаджетах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Владимир Зыков подчеркнул, что это "плохая история" для пользователей, так как люди обычно не понимают, зачем им необходимо приобретать новые модели телефонов. Таким образом производители гаджетов подталкивают их покупать новые устройства.