Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Эксперт оценил прекращение работы WhatsApp на ряде устройств с 1 февраля

, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт оценил прекращение работы WhatsApp на ряде устройств с 1 февраля
WhatsApp, pixabay.com

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков оценил информацию о том, что платформа WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах.

Мессенджер не будет функционировать с 1 февраля будущего года на гаджетах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Владимир Зыков подчеркнул, что это "плохая история" для пользователей, так как люди обычно не понимают, зачем им необходимо приобретать новые модели телефонов. Таким образом производители гаджетов подталкивают их покупать новые устройства.

ЕТ

//картина дня

Политика

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Зеленский позвонил Путину за поздравлением

Они все-таки поздравили друг друга. В канун Нового года состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского. Инициатором стала украинская сторона. Этот нюанс выглядит двусмысленным в контексте новости о том, что Президент России не поздравил украинского коллегу. Она была в центре внимания накануне.

С 1 января в РФ вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Проценты по ссудам на срок до года не должны будут превышать долг более чем в 1,5 раза.

С 1 января в РФ вступит в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Андрей Разин жалеет бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, который принял участие в программе Андрея Малахова. Шатунов рассказал о том, что Разин якобы…

Актриса Ирина Безрукова уже поздравила своих поклонников и подписчиков в соцсети с наступающим Новым годом. 54-летняя Безрукова выглядит сногсшибательно в брючном костюме…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что стрелка в одной из церквей Техаса удалось быстро обезвредить благодаря тому, что власти штата позволили…