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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В компаниях Латвии за общение на русском языке могут заставить платить

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

В компаниях Латвии за общение на русском языке могут заставить платить
флаг Латвии, pixabay.com
Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза накануне предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний Латвии на русском языке платным.
 
По мнению политика, если сотрудник государственной или частной компании вынужден беседовать с клиентом на русском, то первый будет обязан дополнительно оплатить услуги переводчика по тарифу примерно 10 евро за 5 минут, сообщает Радио Sputnik.
 
Отметим, что в настоящий момент в Латвии один государственный язык – латышский, а русский считается иностранным, хотя его использует около 40 процентов населения страны.
ЕТ

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