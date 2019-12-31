В компаниях Латвии за общение на русском языке могут заставить платить

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии Эва Мартуза накануне предложила сделать общение клиентов с работниками государственных и частных компаний Латвии на русском языке платным.

По мнению политика, если сотрудник государственной или частной компании вынужден беседовать с клиентом на русском, то первый будет обязан дополнительно оплатить услуги переводчика по тарифу примерно 10 евро за 5 минут, сообщает Радио Sputnik.

Отметим, что в настоящий момент в Латвии один государственный язык – латышский, а русский считается иностранным, хотя его использует около 40 процентов населения страны.