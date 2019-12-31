Премьер Украины: Мы получили приемлемые условия по газовому контракту для своей страны.

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31 декабря 2019, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Подписание контракта о транзите российского газа через Украину позволит сохранить стабильность на рынке. В этом уверен премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук заявил, что благодаря подписанию контракта Украина сохранит стабильность на отечественном и европейском рынке. Это станет значительным фактором снижения цены газа.

По словам премьера, «их команда» защитила национальные интересы страны, они получили приемлемые условия по газовому контракту.

Ранее глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев сказал, что во время переговоров с Газпромом о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему, у Украины была «очень сильная позиция».