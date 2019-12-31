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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Друг Ассанжа заявил, о существенном ухудшении состояния основателя WikiLeaks

, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Друг Ассанжа заявил, о существенном ухудшении состояния основателя WikiLeaks
Джулиан Ассанж, Ray Tang/ZUMAPRESS.com

Журналист Вон Смит сообщил сотрудникам СМИ о телефонном звонке своего друга, основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. По его словам, состояние мужчины в последнее время существенно ухудшилось.

Смит подчеркнул, что Ассанж, который сейчас находится в британской тюрьме, с трудом мог говорить, вследствие чего у его друга сложилось впечатление, что он находится под воздействием каких-то препаратов.

Журналист утверждает, что их беседа с Ассанжем была невеселой, в частности, основатель WikiLeaks заявил, что "медленно умирает".

Напомним, ранее спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер сообщил, что Джулиана Ассанжа подвергают психологическим пыткам, представляющим угрозу для его жизни.

ЕТ

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