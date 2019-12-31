Мария Захарова: Brexit напоминает шутки про коммунизм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс выхода Британии из ЕС напоминает шутки о коммунизме, который строили с обещанием, что будущие поколения точно будут при нем жить.

Захарова напомнила, что решение о Brexit было принято три с половиной года назад, однако законное волеизъявление народа до сих пор не реализовано.

Дипломат заявила, что это явное неуважение к людям, которые определились со своими предпочтениями. Официальный представитель МИД России также указала на вопрос, на который нет ответа – почему даются бесконечные отсрочки со стороны Европейского Союза.