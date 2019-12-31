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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Мария Захарова: Brexit напоминает шутки про коммунизм

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мария Захарова: Brexit напоминает шутки про коммунизм
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Aleksey Ivanov/TV Zvezda
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс выхода Британии из ЕС напоминает шутки о коммунизме, который строили с обещанием, что будущие поколения точно будут при нем жить.
 
Захарова напомнила, что решение о Brexit было принято три с половиной года назад, однако законное волеизъявление народа до сих пор не реализовано.
 
Дипломат заявила, что это явное неуважение к людям, которые определились со своими предпочтениями. Официальный представитель МИД России также указала на вопрос, на который нет ответа – почему даются бесконечные отсрочки со стороны Европейского Союза.
ЕТ

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