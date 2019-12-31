Трамп уверен, что убийцу в Техасе удалось быстро обезвредить, потому что в штате позволено носить оружие

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31 декабря 2019, 09:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

президент США Дональд Трамп, Richard Graulich/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что стрелка в одной из церквей Техаса удалось быстро обезвредить благодаря тому, что власти штата позволили гражданам носить оружие.

29 декабря в одном из техасских храмов была открыта стрельба во время службы. Прихожане смогли самостоятельно обезвредить нападавшего буквально за шесть секунд. Трамп убежден, что это стало возможным исключительно благодаря разрешению на ношение оружия.

Напомним, злоумышленник успел убить охранника и одного прихожанина. Его мотивы к настоящему моменту не установлены.