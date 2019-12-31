Турция может отправить свои войска на территорию Ливии

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31 декабря 2019, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

флаг Турции, pixabay.com

В минувший понедельник, 30 декабря, в турецкий парламент поступил новый законопроект. Согласно последней информации, в случае его одобрения Анкара сможет отправить свои войска на территорию Ливии.

Предполагается, что уже на этой неделе – в четверг, 2 января – депутаты национального собрания республики будут присутствовать на внеочередном заседании, организованном с целью рассмотрения вышеуказанного документа и проведения голосования.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз утверждал, что поддерживает международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и заявлял, что готов направить турецких солдат в Ливию, если Триполи обратится за помощью к Анкаре.