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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Турция может отправить свои войска на территорию Ливии

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Турция может отправить свои войска на территорию Ливии
флаг Турции, pixabay.com

В минувший понедельник, 30 декабря, в турецкий парламент поступил новый законопроект. Согласно последней информации, в случае его одобрения Анкара сможет отправить свои войска на территорию Ливии.

Предполагается, что уже на этой неделе – в четверг, 2 января – депутаты национального собрания республики будут присутствовать на внеочередном заседании, организованном с целью рассмотрения вышеуказанного документа и проведения голосования.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз утверждал, что поддерживает международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и заявлял, что готов направить турецких солдат в Ливию, если Триполи обратится за помощью к Анкаре.

ЕТ

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