Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Таиланд за 2019 год посетило рекордное количество туристов

, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Таиланд за 2019 год посетило рекордное количество туристов
Таиланд, pixabay.com

Во вторник, 31 декабря, стало известно, что за 2019 год Таиланде побывало рекордное количество туристов. Соответствующую информацию накануне в беседе с журналистами предоставили власти страны.

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан подчеркнул, что согласно последним данным, полученным в конце прошлой недели, число иностранных туристов, посетивших страну в уходящем году, превысило 39 миллионов человека. Это стало национальным рекордом.

Интересно, что 39-миллионным туристом в Таиланде в 2019 году стал гражданин Российской Федерации.

ЕТ

//картина дня

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта в Санкт-Петербурге.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что стрелка в одной из церквей Техаса удалось быстро обезвредить благодаря тому, что власти штата позволили…

//новости ан

//новости ан

//новости ан