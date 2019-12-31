Таиланд за 2019 год посетило рекордное количество туристов

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31 декабря 2019, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Таиланд, pixabay.com

Во вторник, 31 декабря, стало известно, что за 2019 год Таиланде побывало рекордное количество туристов. Соответствующую информацию накануне в беседе с журналистами предоставили власти страны.

Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан подчеркнул, что согласно последним данным, полученным в конце прошлой недели, число иностранных туристов, посетивших страну в уходящем году, превысило 39 миллионов человека. Это стало национальным рекордом.

Интересно, что 39-миллионным туристом в Таиланде в 2019 году стал гражданин Российской Федерации.