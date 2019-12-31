Подписан пятилетний контракт, обеспечивающий транзит российского газа через Украину с 1 января

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31 декабря 2019, 07:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января после пяти дней переговоров. Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Миллер отмечает, что после пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Документы обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года.

Известно: контракт подписан сроком на пять лет. Киев рассчитывает за этот период получить более семи миллиардов долларов.

- Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это — энергетическая безопасность и благосостояние украинцев, — написал президент Украины Владимир Зеленский в Facebook вечером в понедельник 30 декабря.

Ранее Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, согласно которому "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Потом компании подписали мировое соглашение об отказе от всех исков, по которым нет окончательного вердикта.