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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Госдеп: США готовы ответить на угрозы со стороны Ирана "где угодно"

, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Госдеп: США готовы ответить на угрозы со стороны Ирана
флаг США, pixabay.com

В Госдепартаменте заявили, что Соединенные Штаты Америки готовы отвечать "где угодно" на те действия иранской стороны, которые Вашингтон считает серьезной угрозой безопасности на Ближнем Востоке.

Сотрудник Госдепартамента США высокого ранга сделал данное заявление, комментируя удары американцев по объектам шиитской группировки на территориях Сирии и Ирака.

По словам американского дипломата, случившееся показывает, что Вашингтон способен дать ответ на действия иранской стороны не только в Ираке, но и в любой другой точке, где это будет "иметь смысл".

ЕТ

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