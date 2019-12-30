Французов ожидают перебои в работе транспорта в Новый год

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30 декабря 2019, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

железная дорога, pixabay.com

Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) предупредило граждан страны о перебоях в работе общественного транспорта в Новый год. Это связано с забастовкой против пенсионной реформы.

Предполагается, что во вторник, 31 декабря, на территории Франции будут курсировать лишь 50 процентов высокоскоростных поездов TGV и региональных электричек TER. Также завтра будут ходить не более 40 процентов пригородных поездов Transilien.

На некоторых междугородных направлениях, среди которых Нант – Бордо и Нант – Лион, движение поездов и вовсе будет остановлено. На других направлениях, в частности Париж – Тулуза, Париж – Клермон – Ферран и Бордо – Марсель, поезда будут двигаться по скорректированному расписанию.