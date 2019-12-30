Двух украинцев задержали в Крыму при попытке пересечь границу

При попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска на территории Крыма задержали двух украинцев. Соответствующую информацию предоставило крымское погрануправление ФСБ РФ.

Отмечается, что двое граждан Украины в ночное время пытались обойти пункт пропуска. Установлено, что оба человека имеют криминальное прошлое, в последнее время они перебивались случайными заработками на территории Республики Крым.

Согласно последним данным пограничников, в отношении украинцев были возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы РФ. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.