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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Двух украинцев задержали в Крыму при попытке пересечь границу

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Двух украинцев задержали в Крыму при попытке пересечь границу
граница России и Украины, Ulf Mauder/dpa
При попытке пересечь российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска на территории Крыма задержали двух украинцев. Соответствующую информацию предоставило крымское погрануправление ФСБ РФ.
 
Отмечается, что двое граждан Украины в ночное время пытались обойти пункт пропуска. Установлено, что оба человека имеют криминальное прошлое, в последнее время они перебивались случайными заработками на территории Республики Крым.
 
Согласно последним данным пограничников, в отношении украинцев были возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы РФ. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ЕТ

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