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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Взрыв прогремел в церкви в Испании, более десяти пострадавших

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Взрыв прогремел в церкви в Испании, более десяти пострадавших
полиция Испании, Paco Freire/ZUMAPRESS.com

В понедельник, 30 декабря, в одной из церквей в испанской провинции Барселона прогремел взрыв. Согласно последней информации каталонской службы экстренной помощи, пострадали не менее десяти человек.

Уточняется, что взрыв произошел на колокольне церкви, расположенной в населенном пункте Сентельес. Предполагается, что инцидент случился из-за поджога пиротехники. В настоящий момент на месте работают пожарные и врачи.

Поступила информация о четырнадцати пострадавших. Все они получили ожоги разной степени. Все обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

ЕТ

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