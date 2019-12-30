Взрыв прогремел в церкви в Испании, более десяти пострадавших

В понедельник, 30 декабря, в одной из церквей в испанской провинции Барселона прогремел взрыв. Согласно последней информации каталонской службы экстренной помощи, пострадали не менее десяти человек.

Уточняется, что взрыв произошел на колокольне церкви, расположенной в населенном пункте Сентельес. Предполагается, что инцидент случился из-за поджога пиротехники. В настоящий момент на месте работают пожарные и врачи.

Поступила информация о четырнадцати пострадавших. Все они получили ожоги разной степени. Все обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.