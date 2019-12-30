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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Подарок для индустрии развлечений. В Китае отказались от концлагерей для проституток

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Подарок для индустрии развлечений. В Китае отказались от концлагерей для проституток

Если вы не знали, с проститутками в Китае не церемонятся. Их конечно не расстреливают, как чиновников-коррупционеров, но ночных бабочек, как и их клиентов отлавливают и отправляют в настоящие концлагеря на срок до двух лет.

Правда, он называются «образовательными центрами», но по сути это трудовые лагеря. Заключенных в них заставляли работать – шить игрушки и мелкие бытовые товары для дома. Но с 29 декабря, эти центры будут закрыты, пишет ВВС, а те, кто в них находился, будут освобождены.

При этом, проституция остается незаконной в Китае, но для нелегальной секс-индустрии останутся только задержания и штрафы.

БИ

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