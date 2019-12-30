Как в разных странах поздравляют бедняков с Новым годом и Рождеством?

//В мире 13+

30 декабря 2019, 12:09 [ «Аргументы Недели», Ольга Новикова ]

По словам очевидцев, один из городских кварталов итальянского острова Сардиния стал похож на аллею из мешков с мусором. Мешки действительно были, в большом количестве, но не с мусором, а с рождественскими подарками для бедных! На материковой части и Италии, и большинства других европейских стран, вряд ли стали бы делать нечто подобное, так как «растащить» подарки могут не только нуждающиеся, но и сверхлюбопытные или просто жадные мигранты. «Аргументы недели» изучили, как радуют бедных в канун праздников в России и других странах.

Праздничная благотворительность в США

В Америке, например, на зимних праздниках принято не только веселиться и строить планы на год грядущий, но и помогать бедным. Начиная с Дня благодарения, который приходится на четвертый четверг ноября, американцы вручают друг другу подарки, в том числе и незнакомым нуждающимся людям. От мала до велика, от профессиональных спортсменов до воспитателей детских садов, независимо от социального положения, в День благодарения американцы добровольно помогают бедным.

Многие жители США, включая президента, с благодарностью воспринимая удачи в своей судьбе, готовят и подают традиционные для Дня благодарения блюда в общинных центрах и в церквях. Кто-то жертвует деньги благотворительным организациям по раздаче еды для нуждающихся, или участвуют в марафонах по сбору средств для местных “банков продуктов”. Как и День благодарения, приближение 25 декабря, когда отмечается Рождество, побуждает многих американцев, даже не верующих, помогать нуждающимся.

Волонтеры американского благотворительного движения «Армия Спасения» ближе к Рождеству начинают работу по сбору пожертвований. Возле дверей магазинов, общественных заведений появляются люди в красных рождественских шапочках с колокольчиками, они собирают пожертвования. Около развлекательных заведений устанавливают контейнеры для сбора теплой одежды и обуви, одеял и игрушек, консервированных и долгосрочных продуктов. Равнодушных людей, которые бы просто прошли мимо, практически нет. «Армия Спасения» в предпраздничные дни буквально завалена добровольными денежными взносами. На дорогах собирают средства на благотворительность монашенки, полицейские, школьники, пожарные. Смысл рождественских праздников для американцев заключается не в еде и подарках. Этот праздник имеет глубочайший духовный подтекст. Считается, что наступает время свершения благих христианских дел, пора очищения души.

Подарков собирают много, чтобы никто в рождественские праздники не почувствовал себя забытым и брошенным. Стоит отметить, в США пожертвования состоят только из новых вещей и игрушек. Более того, в благотворительных акциях также могут принять участие и люди, у которых нет возможности оказать материальную помощь. Они могут заняться приготовлением и обслуживанием рождественских ужинов для бездомных, которые организовывает «Армия Спасения». Благотворительные пожертвования в Рождество насчитывают десятки миллионов долларов. Филиалы «Армии Спасения» существуют и в других странах.

Европейские традиции благотворительности на Рождество

В Европе традиционно принято на рождественские праздники одаривать всех: родных, любимых, близких, просто знакомых. Бедняки также получают подарки. В церквях существуют специальные копилки, в которые кладут деньги на благотворительность. В Рождество копилки вскрываются и деньги раздают бедным прихожанам. Европейцы собирают подарки, пакуют их в праздничные коробки, отвозят нуждающимся людям.

В Германии с 1434 года существует благотворительная ярмарка в Дрездене. Каждый житель этого города и туристы, приезжающие со всего мира, могут отведать на благотворительной ярмарке штолен — это рождественский пирог с изюмом, который весит 4 тонны. Кусочек такого пирога стоит 2 евро. Все деньги, вырученные от продажи, поступают в приюты и интернаты Дрездена.

Помощь бедным семьям на Новый год-2020 в России

В начале декабря депутат Госдумы РФ Виталий Милонов выступил с предложением: по образцу некоторых европейских стран подарить на Новый год семьям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, «социальную корзину». В нее должны войти сладости для детей, искусственная ель, новогодние игрушки, украшения и сертификат на посещение государственной елки.

Инициативу депутат аргументировал тем, что новогодние каникулы в России – особенное время. Но не у всех есть деньги на подарки родным. Сегодня в России четверть детей проживает в семьях, доход которых ниже прожиточного минимума, в многодетных семьях 52% детей воспитываются в условиях бедности. Видимо, это останется лишь нереализованной инициативой.

Но в Санкт-Петербурге, 21 декабря, на острове Новая Голландия, во дворе здания «Бутылка», начал работу традиционный ежегодный Новогодний базар, который продлится до 8 января. В этом году на Новогоднем базаре, в благотворительном киоске, снова работает «Новогодняя почта», где каждый может оставить подарок для тех, кто находится в непростой ситуации, но нуждается в самых простых вещах — во внимании и поддержке. Сбор осуществляется для подопечных «Ночлежки», AdVita, фонда «Антон тут рядом», регионального отделения «Старость в радость», фонда «Тёплый дом», центра помощи бездомным животным «Потеряшка». Подарки адресатам доставят волонтёры.

А вот пример с Дальнего Востока. В начале декабря отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии открыл праздничную акцию «Рождественский подарок» для участия всех неравнодушных хабаровчан. Любой желающий может взять на себя расходы по приобретению одного или нескольких сладких подарков для детей. Подарки можно упаковать самостоятельно, для самых маленьких можно приобрести музыкальные книжки или игрушки.

По словам сотрудников, которые проводят такие акции не первый год, в большинстве случаев оказывается, что подарок, врученный ребенку в рамках акции, — единственный у него. Поэтому так важно найти время и возможность подарить детям праздник.

Предстоящие новогодние праздники, атмосфера волшебства, чувство восторга — они для всех: для детей и взрослых, для состоятельных и бедняков! Не оставайтесь равнодушными, если у вас есть возможность подарить кому-то частичку новогоднего чуда. Принося радость кому-то, вы сами становитесь счастливее. С Наступающим!