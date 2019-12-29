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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//В мире 13+

Агентство Bloomberg перечислило основные особенности президентства Путина

, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Агентство Bloomberg перечислило основные особенности президентства Путина
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Российская Федерация смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния. Такого мнения придерживается Bloomberg.

Главным достижением Владимира Путина агентство назвало способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете. Авторы материала отмечают, что США тратят на оборону в два раза больше, чем Россия на все сферы.

Путин укрепил связи с Китаем, присоединил Крым, с помощью войны в Сирии сделал Россию "основной силой" на Ближнем Востоке. И при всем при этом Российская Федерация теперь еще и расширяет свое влияние на Африку.

РФ удалось достичь финансового баланса: многие называют ее экономику "одной из самых здоровых в мире". В том числе благодаря осторожности, с которой Москва подходила к финансам после событий 2014 года на Украине.

АС

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