Матвиенко жестко отреагировала на сравнения Советского союза и фашистской Германии

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко твердо заявила, что сравнение ролей фашистской Германии и Советского Союза в годы Второй мировой войны является категорически недопустимым.

Таким образом Матвиенко прокомментировала попытки некоторых государств переписать историю Второй мировой войны. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд европейских стран, среди которых Польша, вступили в сговор с фашистской Германией – политик подчеркнул, что существуют документы, демонстрирующие, как они вели переговоры.