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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Матвиенко жестко отреагировала на сравнения Советского союза и фашистской Германии

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Матвиенко жестко отреагировала на сравнения Советского союза и фашистской Германии
спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко твердо заявила, что сравнение ролей фашистской Германии и Советского Союза в годы Второй мировой войны является категорически недопустимым.

Таким образом Матвиенко прокомментировала попытки некоторых государств переписать историю Второй мировой войны. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что ряд европейских стран, среди которых Польша, вступили в сговор с фашистской Германией – политик подчеркнул, что существуют документы, демонстрирующие, как они вели переговоры.

Валентина Матвиенко в свою очередь подтвердила, что имеются уникальные архивные документы, которые не перепишешь. "Ставить на одну доску Советский союз и фашистскую Германию – это преступно", – заключила спикер Совфеда.
ЕТ

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