В Минске проходит пятая за месяц акция против интеграции России и Белоруссии

В воскресенье, 29 декабря, в центре Минска проходит очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против интеграции с Россией. Протестные мероприятия начались сегодня в полдень.

К началу акции на Октябрьской площади возле Дворца республики в Минске собралось около десяти человек, впоследствии их количество выросло до нескольких десятков. Все они принесли с собой бело-красно-белые флаги. Участники протеста требуют "рассекретить" документы об углубленной интеграции стран.

Отметим, что сегодняшняя акция с начала текущего месяца стала в Минске пятой по счету. До этого они прошли 7, 8, 20 и 21 декабря.