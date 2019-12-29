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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В Минске проходит пятая за месяц акция против интеграции России и Белоруссии

, 14:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Минске проходит пятая за месяц акция против интеграции России и Белоруссии
флаг Белоруссии, Carsten Reisinger/imageBROKER.com
В воскресенье, 29 декабря, в центре Минска проходит очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции против интеграции с Россией. Протестные мероприятия начались сегодня в полдень.
 
К началу акции на Октябрьской площади возле Дворца республики в Минске собралось около десяти человек, впоследствии их количество выросло до нескольких десятков. Все они принесли с собой бело-красно-белые флаги. Участники протеста требуют "рассекретить" документы об углубленной интеграции стран.
 
Отметим, что сегодняшняя акция с начала текущего месяца стала в Минске пятой по счету. До этого они прошли 7, 8, 20 и 21 декабря.
ЕТ

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