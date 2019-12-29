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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина, но потом удалил ее

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Afisha Daily

Илон Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина, но потом удалил ее
Илон Маск, Jörg Carstensen/dpa

Основатель компаний Tesla и SpaceX, бизнесмен Илон Маск на днях ответил пользователям на своей странице в социальной сети Twitter обработанной фотографией советского вождя Иосифа Сталина.

Маск ранее устроил в своем аккаунте опрос, поинтересовавшись у фолловеров, следует ли прокладывать под городами "безопасные и сейсмостойкие" тоннели, целью которых является улучшение движения на дорогах, а также снижение уровня загрязнения воздуха.

69% респондентов заявили, что это необходимо сделать. Впоследствии предприниматель прокомментировал итоги опроса в отдельной публикации. Он выложил фото Сталина, на которой тот якобы показывает ладонями сердечко и написал: "Прекратите ныть, подземные сталинисты", – говорили они…". Через некоторое время фото было удалено.

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