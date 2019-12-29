Обмен пленными начался в Донбассе

Процедура обмена между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом началась в воскресенье, 29 декабря окрестностях Горловки. Эту информацию подтвердили власти Украины.

Транспорт с пленными уже готов выехать на точку, где будет проходить обмен. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова уточнила, что "Луганск уже поехал" на территорию Украины, чтобы обменяться пленными. Затем в Донецкую народную республику прибудет украинская делегация, после чего будет произведена "идентификация" переданных людей.

Согласно плану, Киев передаст 87 сторонников ДНР, а Донецк в свою очередь отдаст 55 силовика. Омбудсмен уточнила, что 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Двое согласились вернуться на территорию ДНР, а еще трое дали согласие на участие в обмене, но пожелали остаться на Украине.