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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Обмен пленными начался в Донбассе

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Обмен пленными начался в Донбассе
Петровское, Alexander Rekun/Global Look Press
Процедура обмена между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом началась в воскресенье, 29 декабря окрестностях Горловки. Эту информацию подтвердили власти Украины.
 
Транспорт с пленными уже готов выехать на точку, где будет проходить обмен. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова уточнила, что "Луганск уже поехал" на территорию Украины, чтобы обменяться пленными. Затем в Донецкую народную республику прибудет украинская делегация, после чего будет произведена "идентификация" переданных людей.
 
Согласно плану, Киев передаст 87 сторонников ДНР, а Донецк в свою очередь отдаст 55 силовика. Омбудсмен уточнила, что 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Двое согласились вернуться на территорию ДНР, а еще трое дали согласие на участие в обмене, но пожелали остаться на Украине.
ЕТ

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