СМИ: герцогиня Меган решила выжать максимум из своего высокого статуса

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29 декабря 2019, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7 Дней

герцогиня Меган, Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

В СМИ появилась информация о том, что герцогиня Меган решила выжать максимум из своего статуса. Оказалось, что жена принца Гарри зарегистрировала название своего фонда Sussex Royal как товарный знак.

Сообщается, что Меган планирует выпускать под собственным брендом более сотни различных товаров и услуг. Об этом сообщили журналисты, в распоряжении которых оказались бланки заявления Меган и Гарри, поступившие от инсайдера из Офиса Интеллектуальной Собственности.

Герцогиня якобы намерена выпускать под брендом Sussex Royal пижамы, майки, одежду, аксессуары, носки, блокноты, открытки, а также книги, учебники, газеты и журналы.