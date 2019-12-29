В Эстонии опрокинулся автобус, прибывший из Санкт-Петербурга

//В мире 13+

29 декабря 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

салон автобуса, pixabay.com

Утром в воскресенье, 29 декабря, в СМИ появилась информация о ДТП в Эстонии с автобусом, прибывшим из Санкт-Петербурга. Транспортное средство, согласно последним сообщениям, перевернулось.

Уточняется, что в момент аварии в салоне автобуса находились 67 пассажиров. В результате случившегося пострадали девять человек. Установлено, что среди травмированных людей оба водителя. Пока не сообщается, все ли пострадавшие являются гражданами РФ.

Не исключено, что причиной дорожно-транспортного происшествия могла стать неисправность автобуса.