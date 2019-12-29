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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Борьба идет за каждую запятую", - соглашение о транзите газа через Украину пока не подписано

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Коболев, фото из соцсети

Руководитель украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что соглашение о транзите российского газа через Украину с 1 января 2020 года пока не подписано.  Переговоры Москвы и Киева с 26 декабря проводятся в Австрии. Российская и украинская делегации продолжают очередной раунд переговоров в Вене.

Как написал Коболев в Facebook, "есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет". "Борьба идет за каждую запятую",— подчеркнул глава "Нафтогаза".

По его данным, прорабатываются три документа: соглашение между "Оператором ГТС Украины" (ОГТСУ) и "Газпромом", договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом" и мировое соглашение между компаниями.

ИЧ

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