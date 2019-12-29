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Самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле – на сей раз в Аргентине

, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле – на сей раз в Аргентине
кукурузное поле, pixabay.com
Частный самолет Cessna C560X, на борту которого находились 9 человек, совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Аргентине. Это произошло после отказа одного из двигателей летательного аппарата.
 
Происшествие случилось накануне. Самолет поднялся в воздух в аэропорту в пригороде Буэнос-Айреса. Установлено, что метеорологические условия были неблагоприятными, но риска для полета не представляли. В какой-то момент в работе одного из двигателей возникла неисправность, вследствие чего пилот принял решение оперативно посадить самолет на кукурузное поле, которое находится в нескольких километрах от города Мирамар.
 
В результате случившегося никто не пострадал, но воздушное судно получило множество разных повреждений.
 
Напомним, 15 августа текущего года самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" во время выполнения рейса Москва – Симферополь столкнулся со стаей чаек, вследствие чего у него отказали оба двигателя. Пилот успешно посадил воздушное судно на кукурузное поле. Все выжили. 
ЕТ

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