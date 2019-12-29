Неизвестный напал на людей с ножом у синагоги в пригороде Нью-Йорка

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29 декабря 2019, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

нож, pixabay.com

В воскресенье, 29 декабря, в СМИ появилась информация о нападении неизвестного злоумышленника с ножом на людей у синагоги, расположенной в пригороде Нью-Йорка. В результате инцидента есть пострадавшие.

Отмечается, что во время празднования Хануки неизвестный внезапно начал бросаться на людей с ножом. Согласно последней информации осведомленных источников, в ходе нападения ранения получили пять человек. Данных об их состоянии пока не поступало.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции. Не уточняется, удалось ли поймать злоумышленника.