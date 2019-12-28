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28 декабря 2019, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

В Сомали десятки людей погибли в результате взрыва в Могадишо. Заминированный автомобиль взорвался на загруженном пункте пропуска в Могадишо в субботу, 28 декабря, утром, в час пик. По данным полиции, целью атаки был офис налоговой службы, расположенный поблизости.

Член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед написал в соцсети, что получил информацию о погибших в результате теракта "более 90 погибших, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырёх иностранцев". МИД Турции подтвердило, что среди погибших есть два турецких гражданина.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил теракт, который произошел в Могадишо. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал "скорейшего выздоровления пострадавшим". Генсек ООН подчеркнул, что исполнители этого ужасного преступления должны быть привлечены к ответственности.