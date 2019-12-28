Азербайджан награждает Латвию

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28 декабря 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото предоставлено Андреем Мамыкиным. С послом Азербайджана в Латвии Джаванширом Ахундовым

2019 год заканчивается для некоторых политиков Латвии в позитиве! Латвийскому политику Андрею Мамыкину посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов вручил медаль «100 –летие органов дипломатической службы Азербайджанской Республики». Специально для «Аргументов Недели» интервью с политиком Андреем Мамыкиным.

-Андрей, позвольте вас поздравить с наградой.

-Спасибо.

-Андрей, для вас неожиданно все произошло? Вы ничего не знали о награде?

-Конечно, нет. Для меня это было совершенно неожиданно и шокирующе. Я не дипломат, и я, как мне кажется, сделал недостаточно много для укрепления добрых отношений Азербайджана и Европейского союза, когда работал в ЕП. Как отметил посол, я был председателем и создателем первой в истории ЕП группы дружбы с Азербайджаном в ЕП.

-Это правда, что у вас всегда была большая симпатия к Азербайджану и вы встречались с президентом страны Ильхамом Алиевым?

-Я работал в Ассамблее межпарламентского сотрудничества Euronest со странами Восточного партнерства Евросоюза, в число которых входит и Азербайджан. И с президентом страны г-ном Алиевым имел честь встречаться. Что же касается моего отношения к Азербайджану, то оно очень теплое: мне нравится этот народ своей честностью и иногда прямолинейностью. Меня всегда интересовала история этой страны. Например, первая Азербайджанская Демократическая республика – явление совершенно уникальное. Почему? Это было первым в мире светским демократическим мусульманским государством. Это не было государством для этнических тюрок, в первом министерстве иностранных дел АДР работало 6 человек, из них 4 – азербайджанца и двое русских. Все это очень и очень интересно.

-А еще кого из Латвии наградили такой медалью в 2019 году?

-Я знаю, что наградили министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, главу МИД Румынии Рамону Манеску, высокого представителя ООН по вопросам развития цивилизации Мигеля Моратиноса. И такой чести из Латвии удосужился я. За что очень благодарен. Я в неплохой компании. Не так ли?

-Конечно. Еще раз примите наши поздравления. Надеюсь, что теплым и плодотворным отношениям между Азербайджаном и Латвией быть!

-Я очень надеюсь. Спасибо.