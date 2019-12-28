Украинский министр рассказал, как

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28 декабря 2019, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: pixabay.com

Вице-премьер Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что предоставление россиянам возможности получить украинское электронное гражданство будет «расшатыванием их экономики изнутри».

Федоров считает, что таким образом бизнесмены из России смогут открывать компании на Украине и тем самым выводить из России капитал. «Для нас будет большой честью, если российские предприниматели захотят вести здесь бизнес и открывать свои компании… Что может быть хуже для России, если самые талантливые российские айтишники будут открывать свои компании здесь и платить налоги в украинскую казну?» - заявил он.

При этом Федоров отметил, что предоставляться будет не полноценное гражданство, а лишь статус резидента.