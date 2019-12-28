Киев и Донбасс обменяются пленными

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28 декабря 2019, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Обмен пленными между ДНР и Киевом состоится в воскресенье, 29 декабря. Он будет осуществлен по формуле «55 на 87». Об этом сообщила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

«Киев и Донбасс согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных". В это воскресенье, 29 декабря, то есть еще до Нового года, как об этом договорились лидеры "нормандской четверки"», - сказала Морозова.

Отмечается, что в настоящий момент продолжается верификация лиц, подлежащих обмену. В ДНР и ЛНР заявили, что Киев гарантировал прекращение уголовного преследования в отношении лиц, подлежащих обмену.