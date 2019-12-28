В Москве расшифруют черный ящик разбившегося в Казахстане самолета

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев заявил, что бортовой самописец с рухнувшего самолета Fokker-100 будет передан для расшифровки в Москву.
«Бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москва», - сказал Камалиев.
Лайнер Fokker-100, следовавший рейсом Алма-Ата – Нур-Султан потерпел крушение в пятницу, 27 декабря, спустя несколько минут после взлета. В субботу, 28 декабря, в Казахстане объявлен общенациональный траур.