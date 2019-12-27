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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Эрдоган прокатился на первом турецком электрокаре

, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Эрдоган прокатился на первом турецком электрокаре
фото: соцсети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в презентации первого турецкого электрокроссовера в городе Гебзе провинции Бурса на северо-западе Турции и лично сел за руль автомобиля.

По словам турецкого лидера, этот день является для Турции историческим, а производство собственных автомобилей для страны, в которой их давно не выпускали, сегодня стало воплощением мечты в реальность.

"Более ста турецких инженеров работали над проектом. Это полностью отечественная разработка, никаких иностранных лицензий. В районе города Гемлик провинции Бурса будет создан новый завод", - заявил он.

Отметим, "Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG) планирует производить 175 тысяч электромобилей пяти моделей в год. Государство собирается закупить до 31 декабря 2035 года 30 тысяч машин.

АС

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